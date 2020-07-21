Цена зависит от качества. Названы лучшие сухие корма для кошек

Чтобы кошка была сытой, здоровой и энергичной, хозяева должны подходить к вопросу её питания ответственно. Эксперты "Роскачества" по итогам повторной проверки сухих кормов пришли к выводу, что их качество с 2017 года в целом заметно не улучшилось.

Специалисты изучили корма семи торговых марок стоимостью от 19 до 130 рублей за 100 граммов. В них искали токсичные элементы, ГМО, возбудителей инфекций, а также рассмотрели состав полезных веществ, питательную ценность и достоверность маркировки на упаковках.

Лидером рейтинга остался корм Acana, сохранивший высокое качество практически на прежнем уровне. Значительно улучшилось качество двух товаров — Hill’s Science Plan и Sanabelle.

— В ходе нового исследования выявлены отклонения от положений ветеринарных правил и нормативов по содержанию различных микроэлементов, — сказано в пресс-релизе.

В "Роскачестве" отметили, что лишь в двух из семи протестированных продуктов содержание кальция соответствует нормам Европейской федерации производителей кормов для домашних животных. В остальных — наблюдается превышение содержания элемента. Маркировка при этом достоверна у трёх из семи товаров.

— Наиболее дешёвые корма заняли низкие позиции относительно более дорогих кормов. Можно сделать вывод, что среди исследованных товаров цена зависит от качества, — резюмировали эксперты.