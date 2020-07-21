Ещё 5842 случая коронавирусной инфекции выявлены в России за сутки

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 5842 человек. Об этом сообщает Федеральный оперштаб по мониторингу за эпидемиологической ситуацией. Количество выявленных случаев за всё время эпидемии составило 783 328.

— За последние сутки в России выявлено 5 842 новых случая коронавируса в 81 регионе. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни, — сказано в сообщении штаба.

Лидерство по ежедневному приросту традиционно остаётся за российской столицей. Там за сутки CoViD-19 выявили у 602 человек. В первую тройку регионов вошли ХМАО и Свердловская область.

За всё время от коронавируса в стране вылечилось 562 384 пациента, 8782 из которых — за прошедший день. Скончалось от инфекции с начала эпидемии 12 580 человек, за минувшие сутки — 153.