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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 853 пациента

Выздоровевшие могут стать донорами и сдать плазму.

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Фото © Pixabay

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 171 771 человека. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 853 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Для подтверждения отсутствия CoViD-19 в организме пациента после курса лечения медики проводят специальные исследования. Все выздоровевшие, которые после выписки должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации врачей.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о том, что первая российская вакцина от коронавируса готова к использованию. Испытавших её добровольцев выписали 15 и 20 июля.

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