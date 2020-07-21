В Москве от коронавируса вылечилось ещё 853 пациента

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 171 771 человека. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 853 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.
Для подтверждения отсутствия CoViD-19 в организме пациента после курса лечения медики проводят специальные исследования. Все выздоровевшие, которые после выписки должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации врачей.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о том, что первая российская вакцина от коронавируса готова к использованию. Испытавших её добровольцев выписали 15 и 20 июля.