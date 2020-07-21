В Москве от коронавируса вылечилось ещё 853 пациента

Общее число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось до 171 771 человека. Такую статистику привела вице-мэр Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 853 пациента, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

Для подтверждения отсутствия CoViD-19 в организме пациента после курса лечения медики проводят специальные исследования. Все выздоровевшие, которые после выписки должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации врачей.