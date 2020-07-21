Китайцы не виноваты? Откуда началась эпидемия коронавируса

Поиск виноватых может закончиться там, где никто не ожидает.

Шесть кругов ада

Ещё в мае 2020 года учёные из Вашингтонского университета изучили особенности распространения CoViD-19 в России. Тогда учёные предположили, что "корону" в Россию завезли не из Китая, который до сих пор считается отправной точкой глобальной пандемии, а из стран Европы. География распространения CoViD-19 пока не позволяет сказать, как именно и в какой точке земного шара началась пандемия, однако для общего понимания ситуации эти данные крайне важны.

Существующая схема развития пандемии, которая до сих пор хранится на сайте ООН, подтверждается каждый раз, когда миру угрожает серьёзная инфекция. Однако шесть этапов, переход через которые может стать причиной для объявления пандемии, в случае с CoViD-19 могли быть пройдены существенно раньше. Отличие коронавируса от эпидемий птичьего и свиного гриппа состоит в том, что нулевой пациент ошибочно выявлялся в нескольких регионах мира. Изначально нулевым пациентом считался сотрудник секретной лаборатории института вирусологии в городе Ухань, затем посетитель рыбного рынка в том же городе.

Однако через два месяца после начала пандемии сотрудники университетской больницы в Париже обнаружили частицы вируса SARS-CoV-2 в замороженном образце мокроты, пробы которой были взяты ещё в декабре 2019 года. С учётом того, что симптоматика и клинические проявления коронавируса на тот момент были изучены слабо, учёные предположили, что нулевой пациент мог заразиться инфекцией ещё в ноябре, то есть до официального начала пандемии в КНР. Получается, китайцы стали жертвой пандемии точно так же, как и весь мир?

Всё известно

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Исследователи из Центра наук о жизни Сколтеха, Высшей школы экономики, НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева и Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича выяснили, что в России коронавирус появился благодаря как минимум 67 разным завозам в разные города с февраля по март 2020 года. Выяснить, откуда именно в Россию попала инфекция, удалось ещё раньше. Глава оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в нашу страну CoViD-19 завезли из 73 разных стран.

В первую очередь ковид попал в Россию из популярных для туристического отдыха стран Европы: Италии, Франции, Испании, а также ОАЭ. Особенность такого анализа данных состоит в том, что выводы относительно распространения коронавируса в России означают, что КНР как источник появления инфекции рассматривается либо ошибочно и намеренно, либо из-за недостатка информации. Здесь стоит напомнить, что коронавирус с лёгкой подачи американских СМИ на весь мир был объявлен "китайским вирусом" или "китайским гриппом". И избавиться от такого ярлыка КНР будет крайне тяжело.

Китаю, как отмечает социолог, кандидат социологических наук Иван Хартынюк, просто не повезло оказаться "не в том месте, не в то время".

Китайские учёные доказали, что передача вируса CoViD-19 гражданам КНР началась не в декабре, а ещё в ноябре 2019 года. Возможных "точек входа" несколько. И все они так или иначе связаны с портами и импортом морепродуктов. Причём инфекцию задолго до Ухани находили даже в провинции Гуандун. А это прямое доказательство, что вирус могли привезти откуда-то из-за границы. Утверждать, что это исключительно китайская проблема, потому что вирус появился в КНР, — большая ошибка Иван Хартынюк социолог

Обвинение уже составлено

Эксперты по Азиатско-Тихоокеанскому региону отмечают, что обвинения в адрес КНР давно стали частью внешней политики США. Правда, ради того, чтобы "как следует" наказать Китай по надуманным обвинениям, США могут разыграть целое представление. Если на первый взгляд кажется, что история с доказательством вины КНР сошла на нет, то можно обратить внимание на то, что уже было сделано администрацией Дональда Трампа.

Во-первых, высказаны официальные обвинения в сокрытии информации о природе и масштабах распространения инфекции.

Во-вторых, США приостановили исполнение большинства двусторонних договоров с КНР и всячески "выкручивают руки" китайским компаниям, хотя последние залпы торговой войны были сделаны за пару месяцев до пандемии.

В-третьих, метод Колина Пауэлла, сверкавшего пробиркой с "биологическим оружием", которое так и не нашли, никто не забыл. История с учёными, которые якобы бежали на Запад, чтобы рассказать о зверствах режима в КНР и детали работы с опасными патогенами, только-только начинает разворачиваться на глазах у мирового сообщества.

В-четвёртых, США стали избавляться от ненужных организаций. Первой в "расстрельном списке" оказалась ВОЗ, затем может последовать выход из ООН.

Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей России Виталий Манкевич отметил, что если родиной коронавируса действительно является Европа, а не КНР, то подобные заявления в любом случае можно рассматривать как победу Китая в гонке за мировое господство и влияние.

Трамп сделал себе рейтинги на антикитайской риторике и борьбе за "экономическую справедливость". В его выступлениях всё чаще проскальзывают призывы выставить Европе счёт за американские расходы на безопасность Старого Света и за присутствие американских солдат и техники, а также к пересмотру несправедливых, с его точки зрения, торговых соглашений. Он [Трамп] придерживался ведения антикитайской кампании, на этом все четыре года президентства строилась его политика. Но теперь выясняется, откуда на самом деле появился вирус, и эта информация ломает всю игру Трампа, заставляя его сейчас фактически выкручиваться и менять всю его политику в кратчайшие сроки Виталий Манкевич президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей России

Манкевич отметил также, что администрация Трампа успела втянуться в конфликт с ВОЗ, заблокировав американские счета организации на сумму около $400 миллионов, в то время как Китай, наоборот, оказал всестороннюю поддержку организации. Такой ход позволит и другим ассоциациям и организациям подтянуться в КНР. Европа также не в первый раз игнорирует ценные указания американцев, предпочитая налаживать торговый диалог как с Китаем, так и с Россией. Любую попытку этому помешать Европа воспринимает как вмешательство в дела других стран, заявляя это на самом высоком уровне.