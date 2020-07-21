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У всех добровольцев на испытаниях вакцины в Сеченовском университете выработался иммунитет к CoViD-19

При этом, как долго он будет сохраняться, пока сказать невозможно.

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Фото © Pixabay

У всех добровольцев на испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, которые проходили тестирование в Сеченовском университете, выработался иммунитет к вирусу. Об этом РИА "Новости" рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

У всех добровольцев иммунитет был… Это индивидуальная реакция на введение вакцины, но обычно это составляет несколько дней. Первая защита — буквально через несколько дней, — заявила Смолярчук.

Как долго будет сохраняться иммунитет, пока сказать невозможно. Однако ответ будет получен после следующей фазы клинических исследований.

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