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Трамп назвал себя самым патриотичным и нашёл для этого необычную причину

Глава Белого дома вновь не забыл назвать коронавирус "китайским".

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Президент США Дональд Трамп в своём твиттере заявил, что является самым патриотичным из всех американцев, потому что носит маску на лице.

По словам главы Белого дома, жители США едины в усилиях победить "невидимый китайский вирус", а в обществе зачастую называют патриотичными тех, кто носит маску на лице, когда не может соблюдать безопасное расстояние.

Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент! — добавил Трамп.

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