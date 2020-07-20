Трамп назвал себя самым патриотичным и нашёл для этого необычную причину

Президент США Дональд Трамп в своём твиттере заявил, что является самым патриотичным из всех американцев, потому что носит маску на лице.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

По словам главы Белого дома, жители США едины в усилиях победить "невидимый китайский вирус", а в обществе зачастую называют патриотичными тех, кто носит маску на лице, когда не может соблюдать безопасное расстояние.