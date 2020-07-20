Почти 30 странам из-за пандемии коронавируса грозит продовольственный кризис

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) совместно со Всемирной продовольственной программой (ВПП) выявили почти 30 стран, в которых из-за пандемии коронавируса значительно может увеличиться недостаток пищи у населения. Соответствующие данные содержатся в последнем совместном докладе, отметили в пресс-службе ФАО.

— В результате пандемии в 27 странах обострятся уже существующие там факторы, ведущие к голоду, — говорится в сообщении.

В список вошли Афганистан, Бангладеш, Гаити, Венесуэла, Ирак, Ливан, Судан и Сирия, а также африканские Буркина-Фасо, Камерун, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Зимбабве.

При этом в Афганистане цены на продовольствие на фоне снижения доходов населения выросли почти на 20%, а в Бангладеш последствия пандемии могут привести к увеличению числа неимущих почти вдвое. В странах Африки ситуация усугубляется погодными катаклизмами и нашествиями саранчи, подчёркивают эксперты.