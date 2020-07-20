Подмосковные врачи спасли малыша, отравившегося средством для чистки плит

Медики в Ступинской областной клинической больнице вылечили ребёнка, который выпил средство для чистки кухонных плит, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
— Ребёнку приглянулась яркая бутылочка с чистящим средством. Мама буквально на минуту отлучилась из кухни в комнату, за это время он успел попробовать содержимое бутылки. В результате ребёнок получил ожог губ и ротоглотки. Сначала ему было больно есть и пить, но после обезболивающего малыш смог снова принимать пищу, разумеется, не твердую, не кислую. Сейчас ребёнок принимает обволакивающие препараты и детские антисептики, — рассказала заведующая детским соматическим отделением ступинской больницы Галина Кавындикова.
Уже на другой день врачи отметили положительную динамику. У мальчика спала припухлость гортани, уменьшилось покраснение. Скоро у ребёнка возьмут анализы, которые выявят, имеется ли поражение почек, печени и кишечника. При отрицательном результате он отправится на амбулаторное лечение домой.
В настоящее время состояние малыша оценивается медиками как стабильное — угрозы для жизни нет.
Врач напомнила, что опасные средства бытовой химии необходимо хранить в недоступном для детей месте. По её словам, основной причиной химических ожогов у малышей остаётся невнимательность взрослых, за которую их дети расплачиваются своим здоровьем, а порой и жизнью.