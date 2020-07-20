Вернулся в другую страну. Космонавт рассказал, как пропустил развал СССР из-за экспедиции

Он признался, что был слишком занят, чтобы анализировать происходящее на Земле.

Развал СССР прошёл для российского космонавта Сергея Крикалёва практически незаметно. Во время значительных перемен он был в космосе и вернулся домой лишь в 1992 году. О том, как это было, нынешний исполнительный директор "Роскосмоса" рассказал в ходе Международной молодёжной научной школы "Исследования космоса. Теория и практика".

Он отметил, что отправился на станцию "Мир" в 1991 году, а после этого сразу стал участником ещё одной экспедиции. Таким образом, на Земле его не было 311 суток. Полёт принёс ему звезду Героя Российской Федерации.

Крикалёв отметил, что слышал о происходящих на родине изменениях, но, как и его коллеги, воспринимал новости совершенно спокойно, так как был занят.