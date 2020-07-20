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Ученик тверской гимназии может сесть в тюрьму на 10 лет за хранение наркотиков

Молодой человек находится под стражей.

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Фото © Pixabay

В Твери в Заволжский районный суд передали уголовное дело в отношении ученика старших классов гимназии, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении мефедрона. Как отмечается в сообщении на сайте инстанции, сбывать наркотическое средство подросток не собирался.

Юноша находится под стражей до 21 августа. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее московские полицейские накрыли наркопритон в квартире. Хозяин предоставлял свою жилплощадь наркозависимым, а взамен получал запрещённые вещества.

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