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Пьяные жители Ярославля подрались с пожарными, тушившими здание полиции — видео

К замечаниям дебоширы остались глухи, пришлось их увезти в дежурную часть.

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Двое пьяных жителей Ярославля помешали пожарным тушить огонь в здании следственного отдела транспортной полиции. В итоге дебоширов пришлось задержать. Об инциденте сообщили в Северном линейном управлении МВД РФ на транспорте.

Нетрезвым гражданам сделали замечание, но они его проигнорировали.

Стали, наоборот, ещё больше мешать и выражаться. Пришлось их задержать, доставить в дежурную часть, — цитирует собеседника "Подъём".

На нарушителей порядка составили протоколы за нахождение в пьяном виде в общественном месте и за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяная компания вытащила из такси и избила студентов из Африки.

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