Пьяные жители Ярославля подрались с пожарными, тушившими здание полиции — видео

Двое пьяных жителей Ярославля помешали пожарным тушить огонь в здании следственного отдела транспортной полиции. В итоге дебоширов пришлось задержать. Об инциденте сообщили в Северном линейном управлении МВД РФ на транспорте.
Нетрезвым гражданам сделали замечание, но они его проигнорировали.
— Стали, наоборот, ещё больше мешать и выражаться. Пришлось их задержать, доставить в дежурную часть, — цитирует собеседника "Подъём".
На нарушителей порядка составили протоколы за нахождение в пьяном виде в общественном месте и за мелкое хулиганство.
Ранее сообщалось, что в Киеве пьяная компания вытащила из такси и избила студентов из Африки.
Лента новостей
Ученик тверской гимназии может сесть в тюрьму на 10 лет за хранение наркотиков
сегодня в 16:42
"Никакой ревности там не было". Историк Понасенков высказался о "настоящих" мотивах убийства аспирантки Ещенко
сегодня в 16:40
Володин — о Дегтярёве: Ответственный политик, прошедший серьёзную школу
сегодня в 16:37