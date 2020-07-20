Удары по противнику ракетами "Калибр" отработаны на учениях в Крыму

В Крыме прошли учения по уничтожению кораблей противника с помощью ракетных комплексов "Калибр-НК". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

— В акватории Чёрного моря более десяти самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели совместное учение с фрегатами "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович"... В свою очередь боевые расчёты фрегатов выполнили по "противнику" электронные пуски ракетным комплексом "Калибр-НК", — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения прошли в рамках внезапной проверки боевой готовности в соединениях и воинских частях Черноморского флота. Всего было задействовано свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 3000 военнослужащих.