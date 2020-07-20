"Дальше будет интереснее". Кадыров отреагировал на санкции США

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции Госдепа США, введённые якобы в связи с нарушением прав человека.

— Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее! — написал он в telegram-канале, сопроводив сообщение двумя смеющимися смайлами и фотографией с оружием.