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"Дальше будет интереснее". Кадыров отреагировал на санкции США

Ранее принятые меры власти Америки списали на якобы нарушения прав человека в республике.

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Фото © Telegram-канал / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции Госдепа США, введённые якобы в связи с нарушением прав человека.

Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее! — написал он в telegram-канале, сопроводив сообщение двумя смеющимися смайлами и фотографией с оружием.

Напомним, о внесении Кадырова в чёрный список заявил госсекретарь США Майк Помпео. В российском МИД отметили, что "ответить зеркально будет сложно", но дипломаты "что-нибудь придумают".

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