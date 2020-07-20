Мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку. Он руководил курортным городом с 2017 года.

О решении покинуть пост главы города Поляков сообщил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Руководитель региона в ходе визита в Анапу жёстко раскритиковал градоначальника из-за беспорядочной застройки одного из самых популярных российских курортов, передаёт "КП-Кубань".