Мэр Анапы Юрий Поляков подал в отставку. Он руководил курортным городом с 2017 года.
О решении покинуть пост главы города Поляков сообщил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Руководитель региона в ходе визита в Анапу жёстко раскритиковал градоначальника из-за беспорядочной застройки одного из самых популярных российских курортов, передаёт "КП-Кубань".
Ранее в отставку подал мэр Норильска Ринат Ахметчин.
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