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Канье Уэст предложил Jay-Z стать вице-президентом

Ранее на этом посту он хотел видеть священника из Вайоминга Мишель Тибдаль.

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Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет видеть своего коллегу по цеху — рэпера Jay-Z — кандидатом в вице-президенты, сообщает американское издание TMZ.

В интервью Канье Уэст назвал Jay-Z своим братом и заявил, что они связаны на всю жизнь. Тем не менее пока не известно, как на такое предложение ответил Jay-Z, — пишет издание.

Издание отмечает, что у Канье Уэста уже был кандидат на пост вице-президента — священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Однако рэпер заявил, что обсудил с ней возможные перестановки и она согласилась занять другой пост. Также желание стать вице-президентом высказывала мачеха-трансгендер Ким Кардашьян.

Как сообщал Лайф, ранее Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, провёл предвыборную встречу в Южной Каролине. Музыкант вёл себя несдержанно, смеялся, плакал, ругался и цитировал Библию. Артист появился перед избирателями в бронежилете и с выбритым на затылке числом 2020. Уэст затронул животрепещущие вопросы американского общества, такие как иммиграция, расизм и политика нынешних властей.

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