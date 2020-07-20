Канье Уэст предложил Jay-Z стать вице-президентом

Рэпер Канье Уэст заявил, что хочет видеть своего коллегу по цеху — рэпера Jay-Z — кандидатом в вице-президенты, сообщает американское издание TMZ.

— В интервью Канье Уэст назвал Jay-Z своим братом и заявил, что они связаны на всю жизнь. Тем не менее пока не известно, как на такое предложение ответил Jay-Z, — пишет издание.

Издание отмечает, что у Канье Уэста уже был кандидат на пост вице-президента — священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Однако рэпер заявил, что обсудил с ней возможные перестановки и она согласилась занять другой пост. Также желание стать вице-президентом высказывала мачеха-трансгендер Ким Кардашьян.