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Россияне стали есть меньше майонеза

Падение спроса на продукт эксперты связывают с закрытием кафе и ресторанов из-за пандемии коронавируса.

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Россияне стали есть меньше майонеза. Об этом свидетельствуют данные отчёта группы компаний "Русагро" за второй квартал 2020 года.

Как уточняется, в апреле-июне текущего года продажи майонеза упали на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Эксперты объяснили снижение спроса среди представителей гостинично-ресторанного бизнеса приостановкой работы заведений из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Москве кафе, рестораны и бары вновь открыли свои двери для посетителей с 23 июня.

Ранее в Крыму учёные создали "здоровый" майонез со спиртом. Срок годности продукта — один месяц.

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