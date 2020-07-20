Лишённый сана отец Сергий оштрафован на 18 тысяч

Схимонах Сергий, ранее лишённый церковным судом сана, оштрафован по делу о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Отец Сергий был привлечён к ответственности за высказывания во время проповеди в Среднеуральском женском монастыре.

Напомним, схиигумен Сергий полностью отрицал коронавирус, призывал людей нарушать самоизоляцию и критиковал закрытие храмов во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать, но это не остановило схимонаха. Позже ему вовсе запретили в служении, а также лишили сана. При этом на церковный суд он тоже не явился.