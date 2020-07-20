Володин — о Дегтярёве: Ответственный политик, прошедший серьёзную школу
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Владимир Путин назначил депутата Госдумы врио главы Хабаровского края.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул, что назначенный врио главы Хабаровского края депутат Госдумы Михаил Дегтярёв прошёл серьёзную школу и хорошо представляет обстановку в регионах. По словам Володина, Госдума завтра рассмотрит вопрос о сложении полномочий депутата от ЛДПР Дегтярёва.
— Мы Михаила Владимировича знаем с положительной стороны, он очень ответственный молодой политик. Но, несмотря на его возраст, уже прошёл достаточно серьёзную школу, возглавлял большой и ответственный комитет Государственной думы. Ну и, конечно, он сам приехал из региона, хорошо представляет ситуацию не только в столице, но и в регионах нашей страны, поэтому мы со своей стороны будем делать всё, чтобы у него всё получилось, — отметил Володин.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва. Тот поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность немедленно вылететь в регион. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский также в свою очередь выразил благодарность российскому лидеру за назначение Дегтярёва врио губернатора региона.