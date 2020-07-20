Володин — о Дегтярёве: Ответственный политик, прошедший серьёзную школу

— Мы Михаила Владимировича знаем с положительной стороны, он очень ответственный молодой политик. Но, несмотря на его возраст, уже прошёл достаточно серьёзную школу, возглавлял большой и ответственный комитет Государственной думы. Ну и, конечно, он сам приехал из региона, хорошо представляет ситуацию не только в столице, но и в регионах нашей страны, поэтому мы со своей стороны будем делать всё, чтобы у него всё получилось, — отметил Володин.