"Никакой ревности там не было". Историк Понасенков высказался о "настоящих" мотивах убийства аспирантки Ещенко

Доцент-расчленитель Олег Соколов руководствовался не ревностью, когда убивал аспирантку и молодую возлюбленную Анастасию Ещенко, а страхом перед тем, что может быть раскрыт факт воровства им научных концепций. Уверенность в этом в беседе с Лайфом выразил историк и поэт Евгений Понасенков.

— И у нас в научном мире остался такой немного комический профессиональный вопрос. Дело в том, что профессор Баранов, который главный специалист по определению плагиата в стране, его официальная экспертиза Института русского языка считает, что Олег стащил мои концепции, всё это доказано и так далее, — сказал он, отметив, что в некоторых моментах помогать ему могла как раз убитая Ещенко.

По мнению Понасенкова, Соколов поручил кому-то из своих предыдущих аспиранток переписать часть концепций, и она сделала это "настолько неприкрыто", что историк "вдвойне подставился", а Анастасия знала об этом, а также владела информацией о личностях, помогавших Соколову с судами.

— Я думаю, что никакой ревности там не было. Я абсолютно убеждён, что речь идёт о том, что он понимал, что Настя уходит, она ему об этом сказала. Но, как только она оказалась бы на свободе, она бы рассказала про его делишки прессе, может быть, как-то нашла меня, — отметил историк.

Для того чтобы узнать истинные мотивы Соколова, Понасенков написал ему письмо, в котором просит "ответить честно на все вопросы" и высказывает свои предположения причин убийства. Историк отметил, что доцент-расчленитель украл у него один из текстов, и выразил уверенность, что Ещенко об этом знала.

Напомним, бывший доцент СПбГУ обвиняется в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет России объявил о завершении расследования резонансного дела.