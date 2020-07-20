"Джон Уик" помог полиции вычислить и поймать наркоторговцев

Полицейские в Италии смогли обнаружить и изъять 150-граммовую партию кокаина, которая была спрятана в муляжах кофейных зёрен, благодаря знанию боевика "Джон Уик", сообщает издание TMZ.

— Злоумышленники начинили 500 кофейных зёрен кокаином. Один из них вызвал подозрения, когда кто-то из полицейских заметил, что на упаковке написан заказчик — Сантино Д'Антонио — глава мафии из боевика "Джон Уик — 2", — пишет издание.