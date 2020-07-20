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В России хотят запретить использование цифровой валюты для оплаты товаров и услуг

Соответствующий законопроект подготовлен ко второму чтению в Государственной думе.

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Фото © Pixabay

В России хотят запретить использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, в законопроекте "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте" есть определение цифровой валюты. Её предложено понимать как совокупность содержащихся в информационной системе электронных данных. Они могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей. В то же время физическим лицам и компаниям хотят запретить принимать цифровую валюту как оплату за оказанные услуги и предоставленные товары.

Что такое криптовалюта? Надо её определить, мы её определяем, что это цифровой код, который используется как средство платежа и как средство сбережений, как инвестиция, — отметил депутат.

Ранее Лайф писал, что решивший приобрести майнинговую ферму житель Томска доверился мошенникам и потерял 11 миллионов рублей.

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