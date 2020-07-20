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Врач рассказал, опасен ли коронавирус на пляже и в море

Ранее учёные доказали, что ультрафиолетовые излучения убивают CoViD-19.

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На пляжах и при купании в море коронавирусная инфекция не опасна для человека из-за особенностей солёной воды и ультрафиолетового излучения. Такое мнение в эфире программы "Время покажет" на Первом канале выразил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

В частности, он обратил внимание на то, что морская вода способна разрушить липидную оболочку вируса, а уже ультрафиолет способен инактивировать CoViD-19.

То есть на пляже и в море этот вирус не опасен, — заключил Тимаков.

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