Росавиация предложила шесть городов, из которых разрешат полёты за границу

Улететь в другие страны мира на первом этапе будет возможно лишь из шести городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. С таким предложением к правительству выступил глава Росавиации Александр Нерадько, сообщают "Известия" .

Данные города были выбраны по географическому принципу, ведь в таком случае в каждом макрорегионе страны появляется аэропорт, из которого можно улететь за границу. При этом постепенно список подобных воздушных гаваней будет пополняться. Отмечается, что каждые две недели Роспотребнадзор совместно с Росавиацией и МИДом будет направлять список иных аэропортов, из которых возможно выполнение международных рейсов.