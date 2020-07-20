В Москве неизвестный порезал лезвием лицо охранника магазина

В Москве неизвестный мужчина нанёс охраннику магазина ранения лезвием по лицу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, передаёт ТАСС.
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Ключевой, покупатель после словесного конфликта ранил мужчину острым предметом.
Как рассказали в полиции, после произошедшего злоумышленник скрылся. В данный момент правоохранительными органами проводится проверка и ведётся розыск нападавшего.
Стоит отметить, что пострадавший 1958 года рождения в госпитализации не нуждался.