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В Москве неизвестный порезал лезвием лицо охранника магазина

В данный момент полиция разыскивает нападавшего.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Москве неизвестный мужчина нанёс охраннику магазина ранения лезвием по лицу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице, передаёт ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошёл на улице Ключевой, покупатель после словесного конфликта ранил мужчину острым предметом.

Как рассказали в полиции, после произошедшего злоумышленник скрылся. В данный момент правоохранительными органами проводится проверка и ведётся розыск нападавшего.

Стоит отметить, что пострадавший 1958 года рождения в госпитализации не нуждался.

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