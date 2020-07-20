В России предложили увеличить штрафы за угрозы при взыскании долгов

Согласно данной инициативе, штраф за совершение кредитором или действующим в его интересах лицом шагов, направленных на возврат просроченного долга с нарушением законодательства РФ составит: для должностных лиц – от 20 до 200 тысяч рублей (сейчас от 10 до 100 тысяч) или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года, а для юрлиц – от 50 до 500 тысяч рублей (в данный момент от 20 до 200 тысяч).