В результате ДТП во Франции погибло пятеро детей из одной семьи

Во французском Дроме девять человек из одной семьи попали в ДТП. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Как известно, авария произошла около 19:00 на трассе в департаменте Дром на юго-востоке Франции. Автомобиль Renault Scenic слетел с дороги, перевернулся и загорелся.

Сообщается, что в результате происшествия погибло пятеро детей, четверо взрослых смогли выбраться из горящей машины, однако они получили сильные ожоги.

На место ДТП немедленно выехали более 50 пожарных и три вертолёта, чтобы доставить пострадавших в больницу. Отмечается, что все они находятся в критическом состоянии.