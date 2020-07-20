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В результате ДТП во Франции погибло пятеро детей из одной семьи

Четверо взрослых находятся в критическом состоянии.

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Фото © Twitter / Infos Françaises

Во французском Дроме девять человек из одной семьи попали в ДТП. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Как известно, авария произошла около 19:00 на трассе в департаменте Дром на юго-востоке Франции. Автомобиль Renault Scenic слетел с дороги, перевернулся и загорелся.

Сообщается, что в результате происшествия погибло пятеро детей, четверо взрослых смогли выбраться из горящей машины, однако они получили сильные ожоги.

На место ДТП немедленно выехали более 50 пожарных и три вертолёта, чтобы доставить пострадавших в больницу. Отмечается, что все они находятся в критическом состоянии.

Правоохранительными органами уже проводится расследование по факту трагедии. По предварительным данным, авария произошла из-за проблем с тормозами, из-за которых автомобиль и выехал с дороги.

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