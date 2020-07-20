Более половины россиян согласились бы проголосовать на выборах через Интернет

Более половины жителей России согласились бы проголосовать на выборах через Интернет, если бы имели такую возможность. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что своё согласие выразили 53% респондентов, тогда как 45% опрошенных заявили об обратном. Более того, 50% граждан заявили, что скорее одобряют возможность электронного голосования.

Авторы исследования уверены, что в дальнейшем число тех, кто предпочтёт электронное голосование традиционному, будет только расти. Так, уже сейчас 30% россиян выразили готовность проголосовать через Интернет, если бы такой способ был официально предложен на следующих выборах.