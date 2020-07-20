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Более половины россиян согласились бы проголосовать на выборах через Интернет

Авторы исследования уверены, что в дальнейшем эта цифра будет только расти.

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Фото © Pixabay

Более половины жителей России согласились бы проголосовать на выборах через Интернет, если бы имели такую возможность. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что своё согласие выразили 53% респондентов, тогда как 45% опрошенных заявили об обратном. Более того, 50% граждан заявили, что скорее одобряют возможность электронного голосования.

Авторы исследования уверены, что в дальнейшем число тех, кто предпочтёт электронное голосование традиционному, будет только расти. Так, уже сейчас 30% россиян выразили готовность проголосовать через Интернет, если бы такой способ был официально предложен на следующих выборах.

В качестве преимуществ респонденты назвали дистанционность (28%), быстроту (16%), удобство (12%).

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