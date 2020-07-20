В Канаде мать с грудным ребёнком не пустили в самолёт из-за отказа надеть маску

Представители авиакомпании Air Canada не пустили на рейс мать с грудным ребёнком из-за отказа надеть маску по состоянию здоровья.

Как сообщает Daily Mail, 42-летняя Анжелика Бибби путешествовала со своим младенцем из Келоуны в Оттаву с пересадкой в Монреале. Отмечается, что первый перелёт прошёл нормально и без проблем, а трудности возникли в транзитном аэропорту.

Как заявила женщина, у неё тяжёлая форма клаустрофобии, из-за которой она не может носить респираторную маску. В качестве подтверждения она взяла справку у врача, однако сотрудники авиакомпании отказались её пускать в самолёт без защитных средств.

— Они сказали мне, что если я не могу носить маску, то я рискую заболеть в полёте и заразить других. Когда я спросила, как мне добраться до Келоуны, сотрудники ответили, что это не их проблема. Они оставили меня в Монреале в истерике, — отметила жительница Канады.

Женщина добавила, что реакция персонала Air Canada сильно её расстроила, Бибби пришлось искать билет другой авиакомпании, который обошёлся ей в 1300 долларов.