В Колумбии совершил жёсткую посадку американский самолёт — видео

В аэропорту Эль-Дорадо, который находится в столице Колумбии, совершил жёсткую посадку двухмоторный самолёт.

Как пишет газета El Tiempo, инцидент произошёл утром 20 июля, а воздушное судно принадлежит Управлению по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США.

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Уточняется, что после взлёта пилот сообщил диспетчерам об отказе шасси. После этого самолёт некоторое время вырабатывал топливо рядом с Боготой.

В Сети появилось видео, на котором видно, как самолёт после касания с землёй закружило и развернуло на 180 градусов. После этого воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы.