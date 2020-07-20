В Колумбии совершил жёсткую посадку американский самолёт — видео

В аэропорту Эль-Дорадо, который находится в столице Колумбии, совершил жёсткую посадку двухмоторный самолёт.
Как пишет газета El Tiempo, инцидент произошёл утром 20 июля, а воздушное судно принадлежит Управлению по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США.
Уточняется, что после взлёта пилот сообщил диспетчерам об отказе шасси. После этого самолёт некоторое время вырабатывал топливо рядом с Боготой.
В Сети появилось видео, на котором видно, как самолёт после касания с землёй закружило и развернуло на 180 градусов. После этого воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Власти по данному факту уже начали расследование.