Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве-реке обнаружили тело новорождённого ребёнка

Следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

140

Фото © ТАСС / Щербак Александр

В подмосковном Лыткарине нашли тело младенца в Москве-реке около гидротехнического шлюза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.

Уточняется, что труп новорождённой девочки с гнилостными изменениями обнаружили сегодня, 20 июля.

Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Следственными органами проводится весь комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. Правоохранители осмотрели место трагедии, были опрошены работники гидроузла, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, в данный момент устанавливается личность матери погибшего ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Выбор редакции

Loading...