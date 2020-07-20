В Москве-реке обнаружили тело новорождённого ребёнка

В подмосковном Лыткарине нашли тело младенца в Москве-реке около гидротехнического шлюза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.

Уточняется, что труп новорождённой девочки с гнилостными изменениями обнаружили сегодня, 20 июля.

— Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Следственными органами проводится весь комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия. Правоохранители осмотрели место трагедии, были опрошены работники гидроузла, назначена судебно-медицинская экспертиза.