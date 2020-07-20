Канье Уэст не собрал подписи для регистрации в президенты в Южной Каролине

Американский рэпер Канье Уэст не предоставил в назначенный срок подписи, которые необходимы для его регистрации независимым кандидатом на выборах президента США в штате Южная Каролина.

Как сообщает телеканал Fox News, по законам этого региона музыкант или его представители были обязаны к 12:00 (19:00 мск) понедельника предоставить в избирательную комиссию штата документы, которые подтверждают наличие десяти тысяч подписей граждан, собранных в поддержку регистрации Уэста кандидатом на выборах. Однако этого сделано не было.

Ранее в Южной Каролине Уэст провёл предвыборную встречу с избирателями, на которой вёл себя несдержанно, смеялся, плакал, ругался и цитировал Библию.