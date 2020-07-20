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Канье Уэст не собрал подписи для регистрации в президенты в Южной Каролине

Ранее в этом штате рэпер провёл встречу с избирателями, на которой вёл себя несдержанно, смеялся, плакал, ругался и цитировал Библию.

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Американский рэпер Канье Уэст не предоставил в назначенный срок подписи, которые необходимы для его регистрации независимым кандидатом на выборах президента США в штате Южная Каролина.

Как сообщает телеканал Fox News, по законам этого региона музыкант или его представители были обязаны к 12:00 (19:00 мск) понедельника предоставить в избирательную комиссию штата документы, которые подтверждают наличие десяти тысяч подписей граждан, собранных в поддержку регистрации Уэста кандидатом на выборах. Однако этого сделано не было.

Ранее в Южной Каролине Уэст провёл предвыборную встречу с избирателями, на которой вёл себя несдержанно, смеялся, плакал, ругался и цитировал Библию.

Напомним, Канье Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Он успел подать все документы и оплатить сбор в размере 35 тысяч долларов. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (The Birthday Party).

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