Историки подтвердили подлинность останков семьи Романовых

Историко-архивная экспертиза, которая была проведена в ходе расследования убийства царской семьи Романовых, подтвердила подлинность останков, которые были найдены под Екатеринбургом. Об этом заявил заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, передаёт РИА "Новости".

— Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства, и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросёнковом логу в своё время, — всё это действительно останки императорской семьи и приближённых, — рассказал он.

Пчелов также добавил, что в ходе исследования было проанализировано более двух тысяч исторических источников — и письменных, и фотографических, и даже аудиозаписей. Благодаря этому специалистам удалось воссоздать картину того, что происходило перед смертью Романовых, а также то, что было после жестокого убийства царской семьи.

Кроме того, как подчеркнул Пчелов, у исследователей остались некоторые вопросы, потому что некоторые документы невозможно расшифровать, есть также те, которые не сохранились к нашему времени, однако, по утверждению эксперта, "это частные вопросы", а "основная картина прояснена".