Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Посол Ирана в России: Нам уже пора создать клуб стран, находящихся под санкциями США

Дипломат отметил, что такие государства должны помогать друг другу, чтобы устранить негативное влияние Америки.

89

Казем Джалали и президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Страны, которые испытали на себе давление США в виде различных санкций, могли бы объединиться, чтобы противостоять политике Вашингтона. Такое мнение выразил посол Ирана в России Казем Джалали.

Мне кажется, нам уже пора создать клуб стран, находящихся под санкциями. Среди его членов будет много сильных держав с развитыми экономиками: Россия, Китай, Иран, — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Джалали отметил, что попавшие под санкции государства должны помогать друг другу, чтобы устранить негативное влияние США. По словам дипломата, Вашингтон просто не хочет видеть конкурентов, позиции которых в каком-либо регионе были бы сильнее, чем у Америки. Он подчеркнул, что Россию хотят видеть слабой, Китай — экономически подчинённым, а Иран — колонией.

Он подчеркнул, что у стран, попавших под американские санкции, есть огромные возможности, необходимо просто проявить политическую волю и противостоять США. Так, например, Иран может многое предложить России и Китаю: республика имеет много полезных ископаемых и развитые технологии.

Выбор редакции

Loading...