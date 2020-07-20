Посол Ирана в России: Нам уже пора создать клуб стран, находящихся под санкциями США

Страны, которые испытали на себе давление США в виде различных санкций, могли бы объединиться, чтобы противостоять политике Вашингтона. Такое мнение выразил посол Ирана в России Казем Джалали.

— Мне кажется, нам уже пора создать клуб стран, находящихся под санкциями. Среди его членов будет много сильных держав с развитыми экономиками: Россия, Китай, Иран, — сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Джалали отметил, что попавшие под санкции государства должны помогать друг другу, чтобы устранить негативное влияние США. По словам дипломата, Вашингтон просто не хочет видеть конкурентов, позиции которых в каком-либо регионе были бы сильнее, чем у Америки. Он подчеркнул, что Россию хотят видеть слабой, Китай — экономически подчинённым, а Иран — колонией.