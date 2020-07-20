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Мужчину нашли блуждающим по кладбищу через четыре месяца после его похорон

В январе текущего года он ушёл из дома в неизвестном направлении.

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Фото © Pixabay

Жителя Египта нашли живым на кладбище спустя четыре месяца после церемонии его похорон, сообщает портал Youm 7.

По данным издания, Мохаммед Эль-Гаммаль страдал от психического расстройства и часто уходил из дома. Так случилось и в январе этого года. Семья мужчины начала поиски, но они не увенчались успехом.

Спустя некоторое время родственникам Эль-Гаммаля позвонили из больницы и сообщили, что в клинику привезли труп мужчины. Почти все члены семьи опознали в нём пропавшего. У погибшего взяли образец ДНК, чтобы подтвердить личность, но родственники решили похоронить Мохаммеда, не дожидаясь результатов теста. Церемония состоялась в конце марта.

Спустя четыре месяца группа молодых людей заметила ночью блуждающего по кладбищу мужчину. Его отвезли в полицейский участок, где оказалось, что это пропавший Эль-Гаммаль. Где находился мужчина всё это время, пока не известно.

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