Мужчину нашли блуждающим по кладбищу через четыре месяца после его похорон

Жителя Египта нашли живым на кладбище спустя четыре месяца после церемонии его похорон, сообщает портал Youm 7.

По данным издания, Мохаммед Эль-Гаммаль страдал от психического расстройства и часто уходил из дома. Так случилось и в январе этого года. Семья мужчины начала поиски, но они не увенчались успехом.

Спустя некоторое время родственникам Эль-Гаммаля позвонили из больницы и сообщили, что в клинику привезли труп мужчины. Почти все члены семьи опознали в нём пропавшего. У погибшего взяли образец ДНК, чтобы подтвердить личность, но родственники решили похоронить Мохаммеда, не дожидаясь результатов теста. Церемония состоялась в конце марта.