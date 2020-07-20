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Телефонные мошенники выманили у пожилой пары 3,5 миллиона. Супругам позвонили одновременно

Злоумышленников уже ищут правоохранители Санкт-Петербурга.

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Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники выманили у супружеской пары пенсионеров три с половиной миллиона рублей. Причём мужу и жене они звонили синхронно. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Злоумышленники работали по уже известной схеме. Позвонил мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности Сбербанка, сообщил, что со счёта пытаются списать деньги. А чтобы оставить их в сохранности, нужно перечислить средства на специальный счёт, а лучше — на несколько телефонных номеров. Только в этом случае мошенники звонили одновременно 69-летней женщине и её 66-летнему супругу.

Просьба по телефону не вызвала подозрений, поэтому жена отправила более двух миллионов рублей, а муж — ещё около 1,3 миллиона. Сейчас злоумышленников ищут правоохранители.

Ранее Лайф рассказывал, что жительница Германии отдала мошенникам из Москвы 54 тысячи евро за "снятие порчи".

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