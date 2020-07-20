Телефонные мошенники выманили у пожилой пары 3,5 миллиона. Супругам позвонили одновременно

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники выманили у супружеской пары пенсионеров три с половиной миллиона рублей. Причём мужу и жене они звонили синхронно. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Злоумышленники работали по уже известной схеме. Позвонил мужчина и, представившись сотрудником службы безопасности Сбербанка, сообщил, что со счёта пытаются списать деньги. А чтобы оставить их в сохранности, нужно перечислить средства на специальный счёт, а лучше — на несколько телефонных номеров. Только в этом случае мошенники звонили одновременно 69-летней женщине и её 66-летнему супругу.

Просьба по телефону не вызвала подозрений, поэтому жена отправила более двух миллионов рублей, а муж — ещё около 1,3 миллиона. Сейчас злоумышленников ищут правоохранители.