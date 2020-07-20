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Клип группы Little Big стал рекордсменом по просмотрам за всю историю Евровидения

Видео собрало 134 миллиона просмотров.

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Группа Little Big, представившая клип на песню Uno, стала рекордсменом по просмотрам на странице конкурса Евровидение в "Ютубе". Их ролик посмотрели 134 миллиона раз.

Клип Little Big на песню Uno — на данный момент самый просматриваемый ролик за всё время на нашем ютуб-канале, — говорится на сайте музыкального конкурса.

В сообщении также отмечается, что клип российской группы отобрал пальму первенства у израильской певицы Netta и её песни Toy.

Как ранее сообщал Лайф, организаторы музыкального конкурса Евровидение уже анонсировали даты его проведения в 2021 году. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал — 22 мая.

Напомним, в условиях пандемии в этом году конкурс отменили. Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno.

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