Клип группы Little Big стал рекордсменом по просмотрам за всю историю Евровидения

Группа Little Big, представившая клип на песню Uno, стала рекордсменом по просмотрам на странице конкурса Евровидение в "Ютубе". Их ролик посмотрели 134 миллиона раз.

— Клип Little Big на песню Uno — на данный момент самый просматриваемый ролик за всё время на нашем ютуб-канале, — говорится на сайте музыкального конкурса.

В сообщении также отмечается, что клип российской группы отобрал пальму первенства у израильской певицы Netta и её песни Toy.

Как ранее сообщал Лайф, организаторы музыкального конкурса Евровидение уже анонсировали даты его проведения в 2021 году. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал — 22 мая.