В ФАС предложили отказаться от предельной стоимости проведения техосмотра

Федеральная антимонопольная служба РФ допускает возможность отказа от предельного размера стоимости техосмотра машин в пользу механизма рыночного ценообразования. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель ведомства.

По его словам, предварительный анализ открытых данных об аккредитации показал, что на 1 января 2020 года на территории РФ было аккредитовано более 4,7 тысячи операторов более чем с пятью тысячами пунктов техосмотра. Среднее количество операторов в одном регионе равняется 49 действующим субъектам.

Исходя из этих показателей, ФАС считает возможным отказаться от установления предельного размера платы за проведение техосмотра в пользу "рыночного механизма". В ведомстве считают, что это значительно повысит качество предоставления услуг, увеличит число операторов и в конечном итоге будет способствовать удовлетворению спроса.