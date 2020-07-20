Политолог: Несмотря на молодой возраст, у Дегтярёва есть силы лоббировать интересы региона на федеральном уровне

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов назвал назначенного врио главы Хабаровского края депутата Госдумы Михаила Дегтярёва энергичным и перспективным политиком. Об этом он рассказал в интервью Лайфу.

— Хабаровчане же за ЛДПР голосовали. Вот и пожалуйста — президент нашёл кадровое решение в рядах ЛДПР. Дегтярёв — не последний человек для Хабаровска, он известный там человек, молодой, энергичный, перспективный. В отличие от сомнительного персонажа Фургала, несмотря на достаточно молодой возраст, у Дегтярёва есть силы лоббировать и на федеральном уровне интересы региона. Партия сохранила за собой регион, всё хорошо, — отметил Мартынов.

Он также добавил, что Дегтярёв активно участвует в различных программах подготовки кадров, а также имеет прекрасные отношения с Администрацией Президента и федеральными структурами.

— Мне кажется, у него стоит интересная амбициозная задача, так сказать, — в кризисной обстановке справиться с ситуацией в Хабаровском крае. Сейчас у него есть все возможности и доверие президента, чтобы проявить все свои лучшие управленческие качества и компетенции в прямом смысле этого слова, — подчеркнул политолог.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хабаровского края депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва. Тот поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность немедленно вылететь в регион. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский также в свою очередь выразил благодарность российскому лидеру за назначение Дегтярёва врио губернатора региона.