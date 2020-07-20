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Путин подписал закон об отмене особого порядка рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Ранее при таком порядке, в случае если подсудимый полностью соглашался с обвинением, наказание становилось на треть ниже максимального.

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Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому уголовные дела (без изучения доказательств) по тяжким преступлениям не могут рассматриваться в особом порядке. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Такие преступления, как правило, являются особо сложными и требуют высокой степени процессуальных гарантий, которые могут быть обеспечены при рассмотрении дела в общем порядке в условиях действия принципа непосредственности и устности исследования доказательств в судебном заседании, — говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что особый порядок, при котором ответчик полностью соглашается с предъявляемым обвинением и не может затем обжаловать приговор по существу, а суд назначает наказание на треть ниже максимального срока, предусмотренного статьёй, остаётся только для рассмотрения преступлений небольшой и средней тяжести. К ним относятся умышленные преступления, наивысшее наказание за которые не превышает пяти лет тюрьмы, а также совершённые по неосторожности.

Изменения внесены в часть 1 статьи 314 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

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