Путин подписал закон об отмене особого порядка рассмотрения дел по тяжким преступлениям

— Такие преступления, как правило, являются особо сложными и требуют высокой степени процессуальных гарантий, которые могут быть обеспечены при рассмотрении дела в общем порядке в условиях действия принципа непосредственности и устности исследования доказательств в судебном заседании, — говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что особый порядок, при котором ответчик полностью соглашается с предъявляемым обвинением и не может затем обжаловать приговор по существу, а суд назначает наказание на треть ниже максимального срока, предусмотренного статьёй, остаётся только для рассмотрения преступлений небольшой и средней тяжести. К ним относятся умышленные преступления, наивысшее наказание за которые не превышает пяти лет тюрьмы, а также совершённые по неосторожности.