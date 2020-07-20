Глава судейского департамента РФС оценил решения судьи в матче "Зенит" — "Спартак"

Арбитр матча "Зенит" – "Спартак" Сергей Иванов принял правильные решения в спорных эпизодах, цитирует RT руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.

— Судейские решения всегда вызывают споры. Сегодня увидел фото, на котором видно, что произошло в эпизоде с Соболевым и Жирковым. Мы должны обратиться к протоколу VAR. Была борьба между форвардом и защитником, сначала Соболев тянул и толкал Жиркова. VAR вмешивается, только когда есть очевидная ошибка, — заявил Кашшаи.

Он добавил, что в эпизоде с Айртоном ничего не произошло. Кашшаи назвал произошедшее на 81-й минуте матча "абсолютно нормальной борьбой" и сказал, что "не было нарушения".

— Момент на 89-й минуте с Оздоевым — нужно оценить степень контакта. Борьба была в ногу. Это неосторожная игра, а не серьёзное нарушение. Не показывать красную карточку — правильное решение, — отметил футбольный судья.

Напомним, на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге "Зенит" одержал победу над "Спартаком" со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка России. После чего "Спартак" обещал обратиться в судейский комитет Российского футбольного союза по поводу работы арбитров.