Жуткая сторона изящного спорта. Трагические смерти известных фигуристов

Екатерина Александровская Россия / Австралия 20 лет Парное катание

Екатерина родилась в Москве и начала как фигуристка-одиночница. Затем уже перешла в парное катание и стала выступать под флагом Австралии, потому что так было больше шансов пробиться в сборную и выступать на международных соревнованиях. Александровская сумела добиться внушительных успехов: например, стала чемпионкой мира среди юниоров, обыграв лучший на сегодня российский дуэт Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Последний раз Екатерина выходила на лёд в январе этого года. Во время подготовки к чемпионату четырёх континентов у неё случился эпилептический припадок, из-за которого она сначала две недели пролежала в больнице, а затем по наставлению врачей завершила спортивную карьеру. 18 июля 2020 года её тело нашли возле дома на улице 1905 года в Москве. В предсмертной записке было только одно слово: "люблю".

Денис Тен Казахстан 25 лет Одиночное катание

Денис Тен был настоящей звездой фигурного катания и нанёс свой родной Казахстан на карту мира. До него спортсмены из этой страны никогда не добивались таких успехов. Денис выигрывал чемпионат четырёх континентов, был вице-чемпионом мира и завоёвывал бронзу на Олимпиаде в Сочи. И просто-напросто влюблял в себя изящным катанием и трогательными программами. При этом он ещё успевал заниматься музыкой, вести активную общественную жизнь, организовал в родном городе шоу с лучшими фигуристами мира.

Но ровно два года назад Дениса не стало. 19 июля 2018 года он заметил, как какие-то парни пытаются открутить от его машины зеркала, подошёл к ним разобраться и получил удар ножом в бедро. Спустя два часа фигурист скончался от обильного кровотечения. В его честь в Алма-Ате открыли памятник и каждый год проводят Мемориал Тена.

Кира Иванова СССР 38 лет Одиночное катание

В 1984 году Иванова стала первой советской фигуристкой, которой удалось завоевать медаль на Олимпийских играх. Спортивная карьера Киры получилась яркой: вице-чемпионка мира среди юниоров, дважды чемпионка СССР уже на взрослом уровне. Затем пик — медаль Олимпиады. После Игр Иванова четырежды выигрывала серебро на чемпионате СССР и Европы, но, так и не сумев добиться большего, завершила спортивную карьеру.

Затем в её жизни наступила по-настоящему чёрная полоса. Смерть бабушки, самоубийство сестры, аборт и разрыв контракта. Тяжёлые события заставили прославленную фигуристки искать утешения в алкоголе. Лечение ни к чему не привело, и 20 декабря 2001 года Киру Иванову обнаружили в её квартире с многочисленными ножевыми ранениями в спину. Виновных так и не нашли.

Ондрей Непела Словакия 38 лет Одиночное катание

Евгения Медведева, Александра Трусова, Михаил Коляда и Дмитрий Алиев выигрывали Мемориал Ондрея Непелы — международный турнир, который ежегодно проводится в Словакии. Он назван в честь Олимпийского чемпиона 1972 года Ондрея Непелы, который был лучшим фигуристом мира в начале 70-х годов прошлого века. В 2000 году его назвали даже спортсменом столетия в Словакии. И абсолютно по делу: восемь побед на национальном первенстве, пять — на чемпионате Европы, три титула чемпиона мира и олимпийское золото в качестве вишенки на торте.

После завершения спортивной карьеры Непела выступал в шоу, а затем стал тренером и даже воспитал чемпионку Европы. Он внезапно скончался в 1989 году. Как выяснилось, спортсмен болел СПИДом и тщательно скрывал это.

Людмила Пахомова СССР 39 лет Танцы на льду

Людмила Пахомова добилась на льду выдающихся успехов вместе с нынешним президентом Федерации фигурного катания на коньках России Александром Горшковым. Эта пара, муж и жена в жизни, по шесть раз выигрывала чемпионаты Европы и мира, а в 1976 году завоевала олимпийское золото в танцах на льду.