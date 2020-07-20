"Спартак" и "Зенит" бурно воюют, в РПЛ новая отставка, а "Реал" в 34-й раз чемпион. Главное из мира футбола

В эти выходные нашего футбола было немного: два полуфинальных матча Кубка России и один перенесённый матч РПЛ из-за вспышки коронавируса в "Динамо". Тогда "Краснодар" согласился отсрочить встречу. Однако эти три игры оказались очень обсуждаемыми.

Полуфинальный матч между "Уралом" и "Химками", которые всё не могут определиться с выходом в РПЛ, завершился, к удивлению многих, уверенной победой команды из ФНЛ (3:1). После матча главный тренер екатеринбургского клуба Дмитрий Парфёнов подал в отставку. "Урал" по итогу сезона лишился шансов попасть в Лигу Европы, ещё вот и вылетел из Кубка страны. На место Парфёнова сватают самого Юрия Сёмина!

Громким получилось и выступление наставника "Химок" Сергея Юрана. В интервью журналистам он намекнул, что их место в РПЛ продали.

— В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в Премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и Прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль, — сказал Юран.

В финале Кубка России "Химки" сыграют с петербургским "Зенитом", который обыграл дома своего принципиального противника — "Спартак". Матч двух столиц получился огненным ещё до стартового свистка. Владелец московской команды Леонид Федун не простил РФС то, что игру провели в Санкт-Петербурге, а после жаловался на предвзятое судейство. Он предложил даже запустить хештег в соцсетях.

"Я сказал ребятам, что так и нужно отвечать на судейские дела. Предлагаю сделать хештег #СудитеСпартакКакЗенит, тогда мы будем чемпионами"

Матч тоже выдался ярким: Дзюба забил "Спартаку" с пенальти и чуть не подрался с Александром Соболевым, VAR отменил гол "Спартака", судья не поставил пенальти в пользу красно-белых, Семак получил жёлтую карточку... В итоге 2:1 в пользу "Зенита".

Отметим, что фанаты "Зенита" вовремя вывесили несогласованный со своим клубом баннер в адрес Федуна.

А игрок "Спартака" Андрей Ещенко после игры снял майку с обращением к гендиру "Зенита" Александру Медведеву.

Угадайте, кому передал привет Ещенко. У вас одна попытка 🐻 pic.twitter.com/twD9svGQck — Sports.ru (@sportsru) July 19, 2020

Оба этих эпизода будут рассмотрены КДК РФС на ближайшем заседании.

Удивительным выдался и матч РПЛ "Краснодар" – "Динамо". Сергей Галицкий, который поступил по принципам fair play и согласился на перенос игры, поплатился за это. Для его команды этот матч был важнейшим в борьбе за прямое попадание в Лигу чемпионов и серебро чемпионата страны, но с самого начала всё пошло не так. Хотя Кирилл Новиков выпустил на игру "второй" состав, дав отдохнуть основным игрокам, включая Антона Шунина. Сразу несколько воспитанников "Динамо" получили шанс поучаствовать в матче против топ-соперника.

Но "Краснодар" уже на 18-й минуте остался без своего вратаря Матвея Сафонова, который получил красную карточку. В ворота встал 22-летний Денис Адамов. А концовку матча "быки" доигрывали и вовсе вдевятером. Рамирес получил травму и не смог продолжить матч, а все замены Мурад Мусаев к этому моменту уже использовал.

В свою очередь, юные таланты "Динамо", которые выиграли в этом году золото в молодёжном первенстве, отлично провели матч. 21-летний Вячеслав Грулёв открыл счёт и был признал лучшим игроком встречи. Второй мяч у динамовцев забил Жоазиньо. Да-да, он поразил ворота своей бывшей команды и в знак уважения не стал праздновать свой гол. "Краснодар" провалил важный для себя матч (0:2). Теперь уже официально "Локомотив" досрочно завоевал серебро РПЛ и прямую путёвку в Лигу чемпионов. "Краснодару" отныне предстоит борьба с ЦСКА за третье место и квалификацию ЛЧ.

"Динамо" досрочно заняло шестое место, и в случае, если "Зенит" выиграет Кубок России, бело-голубые сыграют в квалификации Лиги Европы. Такого с московским клубом не случалось давно!

А что было в Европе?

Мадридский "Реал" досрочно стал чемпионом Испании. Это уже 34-е золото "королевского клуба" в истории.

К радости Фёдора Смолова и его фанатов "Сельта" сохранила прописку в Ла Лиге, заняв 17-е место. Теперь будем ждать новостей о будущем российского форварда: останется ли он в Испании или вернётся домой.

"Валенсия" с Черышевым заняла девятое место, лишилась шансов на Еврокубки.

В Англии в минувшие выходные определились финалисты Кубка страны. Ими стали "Челси" и "Арсенал". Решающий матч состоится 1 августа.