Учёные прогнозируют новые аварии в районе ТЭЦ-3 в Норильске

Российские учёные пришли к выводу, что грунт под топливными баками на ТЭЦ-3 в Норильске, где в конце мая случилась огромная утечка нефтепродуктов из одного из резервуаров, существенно просел, что может привести к новой аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замдиректора Института вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН Андрея Юрченко.

Такие результаты удалось получить после анализа радарных снимков того, с какой скоростью и на какое расстояние смещается грунт в районе баков с топливом. Исследовали учёные две зоны ТЭЦ-3, где находится аварийный резервуар, и три других, а также зону с пятью аналогичными ёмкостями. С помощью модифицированных существующих технологий удалось оценить смещение грунта с точностью до двух-четырёх миллиметров.

Отмечается, что сейчас сотрудники ФИЦ ИВТ совершенствуют программное обеспечение, которое сможет автоматически анализировать снимки радаров, природно-техногенные процессы, а не только накапливать архивы. Уже удалось оценить зоны активных сейсмических явлений в Кузбассе, смещение поверхностей в районах добычи угля Нерюнгринского угольного разреза и другие работы.