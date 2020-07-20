Учёные прогнозируют новые аварии в районе ТЭЦ-3 в Норильске

Российские учёные пришли к выводу, что грунт под топливными баками на ТЭЦ-3 в Норильске, где в конце мая случилась огромная утечка нефтепродуктов из одного из резервуаров, существенно просел, что может привести к новой аварии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замдиректора Института вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН Андрея Юрченко.
Такие результаты удалось получить после анализа радарных снимков того, с какой скоростью и на какое расстояние смещается грунт в районе баков с топливом. Исследовали учёные две зоны ТЭЦ-3, где находится аварийный резервуар, и три других, а также зону с пятью аналогичными ёмкостями. С помощью модифицированных существующих технологий удалось оценить смещение грунта с точностью до двух-четырёх миллиметров.
Отмечается, что сейчас сотрудники ФИЦ ИВТ совершенствуют программное обеспечение, которое сможет автоматически анализировать снимки радаров, природно-техногенные процессы, а не только накапливать архивы. Уже удалось оценить зоны активных сейсмических явлений в Кузбассе, смещение поверхностей в районах добычи угля Нерюнгринского угольного разреза и другие работы.
Напомним, в мае на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. Одной из вероятных причин разлива нефтепродуктов называют просадку бетонной площадки, на которой был установлен топливный резервуар. Возбуждено несколько уголовных дел. Лайф публиковал видео масштабных работ МЧС в зоне экологической катастрофы.