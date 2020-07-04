"Попросила снять в стиле ню". Максакова поразила подписчиков откровенным клипом

Оперная певица Мария Максакова записала песню "Пандемия любви" и представила её своим поклонникам в "Инстаграме". Подписчиков поразила не только смена репертуара, но и откровенные фото, которые стали клипом для композиции.

Один из самых известных в Москве звёздных фотографов Владимир Широков рассказал "Комсомольской правде", что эти снимки Максаковой он сделал примерно семь-десять лет назад. И только сейчас оперная певица решилась их опубликовать.

— Мы давно дружим с Машей, много работали вместе. Однажды она попросила снять её ню. Это не мой жанр. Но Маша меня очень попросила и была в такой прекрасной форме… Как, впрочем, и сейчас. Мы сделали большую фотосессию в студии — снимали много образов. А в финале сделали кадры лёгкие, нежные, неодетые, — поделился Широков.

На публикации обнажённых фото под новую песню Максакова решила не останавливаться и обещает фанатам снять полноценный клип. Решится ли она снова на эксперимент с ню — неизвестно. Поэтому пока что пользователи Сети продолжают восхищаться отличной формой звезды.