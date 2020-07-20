Гроза котиков и мотиков. Под Иркутском появился пушистый байкер по кличке Лакей — видео

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В Иркутской области появился котик-байкер по кличке Лакей. Пушистый гонщик катается на мотоцикле со своим хозяином, и его не пугают ни высокая скорость, ни шум.

— Год и пять месяцев ему. Увидел его в объявлении, понравился. Искал именно такого окраса — тигриного. Дома его было жалко оставлять, и я начал брать его на велосипеде с собой на дачу, на работу, чтобы развлёкся. А потом начал пробовать возить на мотоцикле. Не боялся ничего, — рассказал Лайфу хозяин пушистого байкера Семён Витязев.

Молодой человек поделился, что Лакей даже не выпускает хозяина из дома, если тот не берёт его с собой. Для безопасности Семён одевает на питомца ошейник с поводком и закрепляет его на своём теле. Таким образом он может контролировать и регулировать движения бесстрашного мурлыки.

— Шлем возьму ему в этом году. Может, в течение недели или месяца, — добавил хозяин Лакея.