Кот бальзаковского возраста. Как узнать, сколько лет по человеческим меркам любимой собаке, кошке или черепахе

Умножить на семь, чтобы узнать человеческий возраст собаки. Такая формула, казалось бы, известна каждому собаководу. Но что делать с возрастом кошек, кроликов, морских свинок или черепах? Лайф собрал способы определения человеческого возраста домашних питомцев.

Собачий возраст по-новому

Считать возраст собак, оказывается, нужно совершенно по-новому. Группа учёных медицинского факультета Университета Калифорнии под руководством Трея Идекера (англ. — Trey Ideker) нашла новый способ определения "человеческого" возраста собак. Исследование, опубликованное в журнале Cell Systems, фактически ставит крест на привычном способе, когда возраст собаки попросту умножали на семь.

Чтобы вычислить новую формулу, учёные исследовали ДНК 105 лабрадоров. И, хотя испытанию подверглась только одна порода, исследователи считают его достаточно надёжным.

— Мы знаем, что необходимы дополнительные исследования. Но этот метод довольно точный. Поэтому его можно применять для большего количества пород, — пояснил Идекер. В своём исследовании на основе метилирования ДНК учёные сформировали новые эпигенетические часы — формула, которая используется для определения возраста клетки, ткани или организма в целом.

Так, появилась следующая формула: "возраст человека = 16*ln (натуральный логарифм возраста собаки) + 31". По этой формуле, например, можно вычислить, что возраст восьминедельного щенка равен возрасту девятимесячного человека. Примерно в этом возрасте, утверждают учёные, у щенков и детей прорезаются молочные зубы.

У собак, в отличие от людей, наблюдается куда более быстрое взросление. Так, десятимесячный щенок может считаться половозрелым самцом. Четырёхлетний пёс будет развит, как 53-летний мужчина. Десять собачьих лет будут равны 67 человеческим, а 13 — 71 году. Под конец жизни кривая "собачьего" старения стабилизируется — и каждый год длится значительно медленнее.

Семь жизней кошек

Кошки — невероятно живучие существа. Недаром в различных культурах им приписывают где семь, а где и девять жизней. Но, даже несмотря на такую славу, прожить более 38 лет ни одной кошке не удалось. По крайней мере, таков абсолютный рекорд кошки по кличке Крим Пафф, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса.

Считать человеческий возраст кошек, умножая на определённое число, будет также неверно, как и с собаками. Оказывается, всё зависит от возраста кота и его породы. Например, говорят ветеринары, уличные кошки взрослеют намного быстрее домашних и обладают всеми навыками взрослых уже до года. Домашние же питомцы, особенно представители искусственно выведенных пород, могут взрослеть аж до трёх лет.

Ветеринары в отношении кошек давно пользуются нелинейной шкалой. Первый год кошачьей жизни примерно равен 18–20 годам человека. Впоследствии кривая старения постепенно сглаживается. С каждым следующим днём рождения кота можно просто прибавлять по два-три человеческих года.

Кролики

По популярности среди хозяев кролики уступают лишь кошкам и собакам. Но вот возраст у них считается совершенно по-разному. Дело в том, что разновидностей кроликов великое множество, но традиционно все они подразделяются на три основные категории: крупные, средние и карликовые. В зависимости от размера и продолжительность жизни у них будет совершенно разной. Семь-восемь лет средней продолжительности жизни карликовых пород против четырёх-пяти для крупных. Влияет на продолжительность жизни кроликов и форма ушей: вислоухие живут намного дольше своих обычных собратьев.

Специалисты считают возраст кроличьих пород в зависимости от средней продолжительности жизни и возраста полового созревания. Причём, как и у кошек, за первый год кривая старения кролика стремится вверх, а затем выравнивается.

Так, если кролик за первый год достигает, как и кошка, возраста полового созревания, то этот год можно смело приравнивать к 18–20 человеческим годам. Только впоследствии каждый год жизни кролика будет приравниваться к шести-девяти годам для карликовых пород и к десяти-пятнадцати для крупных пород, которые и живут в полтора раза меньше.

Морские свинки

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Для популярных домашних грызунов возраст также вычисляется на основе продолжительности жизни и периода полового созревания. Интересно, что у самок и самцов морских свинок он совершенно разный. К примеру, самцы могут спариваться уже в возрасте 2,5–3 месяцев, а самки могут давать потомство с 35–45 дней. Однако безопасным возрастом для получения потомства от пушистых питомцев считается десять-двенадцать месяцев для самцов и пять-шесть месяцев для самок. Это означает, что своих 18-20 человеческих лет самцы морских свинок достигают значительно позже. Каждый последующий год морских свинок приравнивается к десяти-пятнадцати человеческим в зависимости от типа породы. К примеру, длинношёрстные и бесшёрстные особи живут в среднем пять-шесть лет, а короткошёрстные породы — знаменитый американский хамстер, крестед или тексель — могут прожить до восьми лет.

Черепахи

Увы, но вывести чёткую формулу для определения человеческого возраста черепах пока не удалось. Для его подсчёта придётся опираться на фазы развития питомца, причём для рептилий, коими являются черепахи, процесс будет куда более сложным, чем для кошек или собак.

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Детством для черепах принято считать период от вылупления на свет до полного полового созревания. В среднем для черепах он составляет около пяти лет, что соответствует человеческому 16-летию. Первые половые различия между самцами и самками видны уже с двух лет, поэтому заводчики считают, что черепах в этом возрасте можно сравнивать с десятилетним ребёнком. 20 для питомца то же, что для его владельца 50. После 30 черепаху можно считать долгожительницей, так как средний возраст, например для красноухих и среднеазиатских черепах, — 25–30 лет.

Рыбки

Рыбки в домашнем аквариуме — такая же обыденность для любителей фауны, как и компания четвероногих питомцев. Но как определить их возраст? У рыб возраст принято считать по количеству колец на чешуе. Каждая линия соответствует году жизни. Этот принцип базируется на свойстве чешуи и костей рыб образовывать наслоения, которые называются склеритами. Они напоминают кольца у деревьев, а разглядеть их на отдельно взятой чешуйке можно, пожалуй, только под микроскопом.

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