"Соринка в чужом глазу заметней". В Чечне порекомендовали Помпео "помалкивать о правах человека"

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, комментируя решение американских властей внести Рамзана Кадырова в чёрный список, призвал госсекретаря США Майка Помпео и других политиков из этой страны "помалкивать о правах человека".

— Видимо, господин Помпео забыл о том, какую страну представляет. На фоне событий, происходящих в США и напрямую связанных с нарушением прав человека, ему, как и другим американским политикам, следовало бы помалкивать о "правах человека". Как говорится, "соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном", — написал он на своей странице в "Инстаграме".

Даудов также добавил, что в Чечне права человека и гражданина возведены в ранг приоритетных государственных задач, а глава региона Рамзан Кадыров является гарантом прав и свобод.

— Чеченский народ любит своего лидера, дорожит им и охраняет его. А свои санкции приберегите для тех, на кого они и правда действуют. Потому что нам на них, как говорится, "с высокой колокольни..., — поведал спикер парламента.