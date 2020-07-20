Крёстный отец Ефремова рассказал, почему актёра нельзя считать преступником

Актёра Михаила Ефремова нельзя называть преступником, так как он не выслеживал свою жертву, а тот факт, что он не сбежал с места ДТП в центре Москвы говорит о его человечности. Такое мнение в интервью МК выразил его крёстный отец и режиссёр Василий Мищенко.

— Он же не убежал, не прокапался, чтобы утром заявить, будто был трезвым, не отказался. Это говорит о нём как о человеке. Следствие закончилось, ждём суда, — отметил Мищенко.

По его словам, Ефремов с уважением относится к вере и кается каждый раз после какого-либо проступка. Кроме того, Мищенко назвал трагедию на Садовом кольце большим несчастьем и признался, что сам попадал в пьяное ДТП.

Режиссёр также выразил готовность отправиться в колонию, в которую будет направлен Ефремов в случае соответствующего приговора суда.