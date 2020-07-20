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Крёстный отец Ефремова рассказал, почему актёра нельзя считать преступником

Он также выразил готовность приехать к артисту в колонию в случае соответствующего решения суда.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Актёра Михаила Ефремова нельзя называть преступником, так как он не выслеживал свою жертву, а тот факт, что он не сбежал с места ДТП в центре Москвы говорит о его человечности. Такое мнение в интервью МК выразил его крёстный отец и режиссёр Василий Мищенко.

Он же не убежал, не прокапался, чтобы утром заявить, будто был трезвым, не отказался. Это говорит о нём как о человеке. Следствие закончилось, ждём суда, — отметил Мищенко.

По его словам, Ефремов с уважением относится к вере и кается каждый раз после какого-либо проступка. Кроме того, Мищенко назвал трагедию на Садовом кольце большим несчастьем и признался, что сам попадал в пьяное ДТП.

Режиссёр также выразил готовность отправиться в колонию, в которую будет направлен Ефремов в случае соответствующего приговора суда.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в Москве произошло 8 июня, второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание до 12 лет тюрьмы.

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