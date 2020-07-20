К приговору готов. Михаил Ефремов собрал всё самое тяжкое к суду по ДТП

Итак, после серии специальных экспертиз, опроса свидетелей и допросов главного обвиняемого следствие выяснило, что за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee находился именно Михаил Ефремов. Он был не только пьян, но ещё и под наркотиками. Во время своей последней поездки по Садовому кольцу артист летел с превышением скорости и, "утратив ориентиры границ полос, выехал на полосу встречного движения", где врезался в машину Захарова. При этом, когда внедорожник артиста оказался на встречке, он, как установило следствие, не предпринял ничего для того, чтобы вернуться на свою полосу, сбавить скорость и предотвратить столкновение. Специальная техническая экспертиза показала, что на момент аварии автомобиль Jeep Grand Cherokee Ефремова был исправен, поэтому техническая версия аварии или неуправляемость машины отпадают.

ДТП с Ефремовым. Фото © ТАСС / Роман Канащук

Напомним, что в первые дни после ДТП Ефремов публично признал себя виновным, попытался извиниться перед семьёй погибшего курьера, однако затем стали происходить странные события. Судя по всему, с подачи своего адвоката Эльмана Пашаева артист внезапно отказался на следствии признавать свою вину в ДТП. Сам защитник выступал с заявлениями, в которых также ставил под сомнение вину своего клиента. Он развёл интригу, утверждая, что обладает неоспоримыми доказательствами невиновности Ефремова, намекая, что в момент ДТП тот ничего не помнил, а за рулём якобы мог находиться кто-то другой. Скорее всего, этой версии он и будет придерживаться на суде, если семья Ефремова вдруг не откажется от его услуг и не наймёт на время процесса другого юриста.

Опрошенные Лайфом адвокаты скептически относятся к выбранной тактике защитника Ефремова и вообще к его шансам отделаться лёгким приговором. По их мнению, Ефремов собрал в своём деле всё самое тяжкое, что только можно себе представить по делам о ДТП со смертельным исходом. Это может грозить ему максимальным сроком наказания. Непризнание им вины ещё более усугубляет его положение. Возможно, артист до конца не понимает своего положения.

Адвокат Алексей Михальчик обратил внимание на результаты генетической экспертизы фрагментов кожи, крови, найденных на подушке безопасности машины Ефремова.

— Они указывают на то, что за рулём был всё-таки её владелец. Кроме того, авария произошла в людном месте и, что называется, под камерами, поэтому доказать обратное будет очень непросто, — пояснил Михальчик.

По его словам, случаи с рокировкой участников ДТП в адвокатской практике Михальчика бывали. То есть бывало так, что после столкновения за руль авто быстро пересаживался кто-то из близких водителя. Но обычно это делалось для того, чтобы дать возможность уйти от ответственности нетрезвому участнику аварии. Поэтому версия с Ефремовым, пересевшим за руль повреждённого авто, кажется ему удивительной.

Что касается вопроса об исправности автомобиля, то, по словам Михальчика, следствие не просто так проводило техническую экспертизу. Таким образом подтверждается или опровергается версия неполадок, когда косвенным виновником аварии становится неисправный автомобиль. Впрочем, по его словам, даже не зная результатов технической экспертизы, можно говорить об уязвимости позиций защиты.

— Вряд ли перед столкновением у машины Ефремова отказали сразу и тормоза, и рулевое управление. А если что-то одно, то, почувствовав неладное, водитель должен был либо выкручивать руль, уводя машину без тормозов от прямого столкновения, либо изо всех сил жать на тормоза, останавливая неуправляемый механизм. Однако ни на кадрах видеосъёмки, ни в свидетельствах очевидцев на подобное поведение водителя нет ни намёка, — заявил адвокат.

Место ДТП с участием Ефремова. Фото © ТАСС / Роман Канащук

Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин высказался вполне однозначно:

— Состояние автомобиля в деле о пьяном вождении не имеет никакого или почти никакого значения. Решающим фактором является то, что он (Ефремов. — Прим. Лайфа) сел пьяным за руль. Не сел бы, не было бы никакого ДТП. Если факт управления им автомобилем будет доказан в суде, артист должен понести наказание, — заявил Похмелкин.

По словам Похмелкина, факты превышения водителем скорости, поведения на дороге и исправности автомобиля могут иметь значение только для определения меры наказания.

Напомним, Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.