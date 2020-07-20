В одном из городов на Урале введён режим ЧС из-за непогоды

В городе Нижние Серги Свердловской области из-за непогоды принято решение о введении режима ЧС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что в этом населённом пункте проживает около девяти тысяч человек. Из-за сильных ливней и повышения уровня воды в реках Серебрянке и Сторожевой произошло подтопление около 200 домов, также пострадало несколько административных зданий.

Спасателям удалось эвакуировать семь человек, остальные жители самостоятельно покинули свои дома. Информации о пострадавших в МЧС не поступало.

В ликвидации последствий непогоды участвуют 255 человек, а также 52 единицы техники и 19 плавсредств. Отмечается, что в данный момент проводится объезд на лодках подтопленных домов и придомовых территорий на предмет нахождения там людей.

Администрация города подготовила для граждан, вынужденных покинуть свои дома, три пункта временного размещения (ПВР) — санаторий и два детских сада.